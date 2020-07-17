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محافظات

خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

نتائج إيجابية مبشرة تشهدها محافظة أسوان خلال الأيام الحالية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور نحو 87 يومًا شهدت المدينة الشبابية بطريق السادات بأسوان عدم تواجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا بها وهو ما أعلنت عنه مديرية الشئون الصحية عن إنتهاء العمل داخل المدينة الشبابية بعد خروج آخر حالتين منها منذ أيام وهما السيدتان أسماء.ع.أ ، ورانيا.ك.ع.

وقد تم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة لتخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان " للحجر الصحى " لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد ، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان .

وجاء قرار تخصيص المدينة الشبابية كمنطقة للعزل لتكون بديلًا لدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان والتى تم إتخاذها كعزل فى بداية الأمر نظرًا لأن المدينة الشبابية تعد أكثر ملائمة من دار الضيافة وتستوعب أعداد أكبر ، كما أنها تعد أكثر أمانًا وسلامة للمرضى حيث بدأت بنقل 27 حالة تقريبًا من الحالات التى كانت متواجدة فى دار الضيافة بطريق مطار أسوان إلى المدينة الشبابية .  

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وقد كانت المدينة الشبابية على مدار الثلاثة أشهر الماضية تستقبل الحالات المرضية التى بلغت أعدادهم نحو 440 مريضًا تقريبًا ، وكان يتم نقل الحالات التى تتحسن حالتها الصحية وتستقر من مستشفى العزل بالصداقة الجديدة إلى الحجر الصحى بالمدينة الشبابية ، ثم تخرج الحالة بعد تعافيها من الإصابة ، بالإضافة إلى إستقبال الحالات المستقرة أيضًا مباشرة دون التحويل إلى مستشفى العزل بالصداقة .   

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان عن إنتهاء فترة تخصيص مقر المدينة الشبابية كمستشفى عزل للحالات المستقرة من مصابى فيروس كورونا المستجد ، وتسليم المبنى مرة أخرى للشباب والرياضة بعد الإنتهاء من تعقيمه وتطهيره لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك وفقًا لمحضر تسليم موقع بين الصحة والشباب والرياضة بأسوان .

وأشار إيهاب حنفى إلى إستعداد مديرية الشئون الصحية لتعقيم المبنى مرة أخرى فى حالة حاجة الشباب والرياضة لذلك ، ومراجعة كافة المبنى للتأكد من سلامته وصيانته وتلافى أى ضرر وقع خلال تلك الفترة .  

وفى نفس السياق أشار فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إلى أن هناك لجنة من مديرية الشباب والرياضة تابعت إجراءات إستلام المبنى بعد أن خضع للتعقيم والتطهير من مديرية الشئون الصحية بأسوان لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل إستلامه ، وبالتوازى مع ذلك سيتم تعقيمه أيضًا مرة أخرى حفاظًا على سلامة المترددين عليه بعد عودة إستئناف النشاط داخله.  

وقال فتحى عبد الحافظ بأن المدينة الشبابية مجهزة بالكامل، وتضم نحو 300 سرير ولكن مع حالات العزل تم تخصيص 4 أسرة فقط فى الغرفة الواحدة بدلًا من 10 أسرة حيث أن كل غرفة مجهزة بالكامل من تكييف وتلفاز ، بجانب وجود غرف خاصة مزودة بحمام داخلى ، هذا بالإضافة إلى وجود مطعم وصالة كبيرة وشاشات تليفزيونية وحمامات وغير ذلك داخل المدينة الشبابية والتى تم الانتهاء من تطويرها وإفتتاحها خلال الفترة الماضية .

ومن أبرز الأحداث التى شهدتها المدينة الشبابية خلال فترة إستقبالها لمرضى ومصابى فيروس كورونا كان إحتفال طاقم الأطباء والتمريض بالمدينة الشبابية بعيد ميلاد أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا فى مايو الماضى.

وقد فاجئ طاقم الأطباء والتمريض الطفلة "سلمى خليل إبراهيم"، البالغة من العمر 10 سنوات بإحضار "تورتة" لها للإحتفال بعيد ميلادها وتقديم الهدايا لها لإدخال السرور والبهجة على الطفلة التى أصبحت وحيدة داخل العزل بعد شفاء والديها وخروجهما من العزل، وتم وقتذاك تقديم بعض الهدايا لها منها "فانوس رمضان". 
خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان
خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان
خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان
خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان
خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان
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