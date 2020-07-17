برلماني: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على أمنها القومي

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، جهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري والليبي، شيرا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية أتى برسائل تحذير عدة لمرتزقة تركيا، بأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تتخاذل في دعم أشقائها الليبيين.





وأشار المسعود، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية والقوات المسلحة لن يسمحان بالتدخل في الشأن الليبي أو المساس بخيرات شعبها الشقيق، منوها ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.



