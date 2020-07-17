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توك شو

لا نقبل الذل... أحكام الإعدام تشعل المظاهرات فى شوارع إيران.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:31 م
مظاهرات
مظاهرات
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيبا اليوم مقطع فيديو يرصد اعتقال الحرس الثوري الإيراني، عددا من الأشخاص الذين أطلقوا دعوات للتظاهر في مدينة مشهد .

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمحتجين في مدينة بهبهان في إقليم خوزستان جنوب غربي إيران، للاعتراض على صدور حكم بإعدام 3 من قادة مظاهرات نوفمبر الماضي.

وردد المتظاهرون في المدينة شعارات سياسية، مثل "الإيراني يموت ولا يقبل الذل " .

ودعا ناشطون، في وقت سابق، للتجمع في المدن الإيرانية للاحتجاج على قرار الإعدام، وسط  انتشار لقوات الشرطة في أماكن عدة من العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تصدر هاشتاج لا تعدموا" "تويتر"، خلال اليومين السابقين، بأكثر من 6 ملايين تغريدة، شارك فيه فنانون وناشطون إيرانيون، وانضم إليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر من أن "تنفيذ حكم الإعدام بحق المحتجين سيبعث برسائل مؤسفة إلى العالم".

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