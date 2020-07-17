خطيب السيدة نفيسة: شراء صك الأضحية من الأوقاف يعظم النفع والثواب.. فيديو

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأضحية صورة من صور التكافل المجتمعي فهي تحقق قيم التواد والتراحم والترابط.





وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، بعنوان "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، أن الأضحية كما تتحق بالذبح، فإنها تتحقق كذلك بشراء الصك، منوها أن صك الأضحية قد يعظم من نفع الأضحية وثوابها في آن واحد لاسيما إذا لم يستطع المضحون أن يصلوا إلى المستحقين الحقيقين.





وأكد أنه يجب مراعاة الضوابط البيئية والصحية في ذبح الأضحية، وعدم أذى الآخرين بالذبح في غير الأماكن المخصصة كالشارع وغيره، مما يضر بالبيئة ويؤذي الناس.