AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب السيدة نفيسة: شراء صك الأضحية من الأوقاف يعظم النفع والثواب.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:54 م
خطيب السيدة نفيسة:
خطيب السيدة نفيسة: شراء صك الأضحية من الأوقاف قد يعظم النفع
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأضحية صورة من صور التكافل المجتمعي فهي تحقق قيم التواد والتراحم والترابط.

وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، بعنوان "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، أن الأضحية كما تتحق بالذبح، فإنها تتحقق كذلك بشراء الصك، منوها أن صك الأضحية قد يعظم من نفع الأضحية وثوابها في آن واحد لاسيما إذا لم يستطع المضحون أن يصلوا إلى المستحقين الحقيقين.

وأكد أنه يجب مراعاة الضوابط البيئية والصحية في ذبح الأضحية، وعدم أذى الآخرين بالذبح في غير الأماكن المخصصة كالشارع وغيره، مما يضر بالبيئة ويؤذي الناس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر صك الأضحية بدمياط

أوقاف كفر الشيخ تبيع 405 صكوك أضاحي بمبلغ 729 ألف جنيه

تحقيق أول 500 صك .. أوقاف المنيا تعلن توافر صكوك الأضاحي لمن يرغب

ترشيحاتنا

الوزراء ينفي إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية

بـ بفستان مجسم ملون.. جوهرة في إطلالة تبرز أنوثتها

بشهادة ميسي وسيتين ينصفان زين الدين زيدان: إنهم استحقوا الفوز باللقب

الكيلو بـ 24 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

ثالث هجوم خلال شهر.. إسرائيل تتعرض لهجمات إلكترونية إيرانية

السعودية تتفق مع روسيا على تصنيع لقاح ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام