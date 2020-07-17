سفير السعادة: علينا تقييم أنفسنا كل فترة وإعادة التفكير فيما يحدث حولنا

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري في محافظة بورسعيد، أولى فعالياتها، حيث استضافت إسلام مدبولي "سفير السعادة" وأحد اصحاب التجارب الناجحه بمجالات عديدة لإقامة ندوة، بالتنسيق مع رشا البلتاجي - رئيس لجنة الأمومة والطفولة بأمانة المرأة ، تحت رعاية الملاحى عمرو الشافعي أمين عام الحزب بالمحافظة.







ورحبت رباب الشناوى أمينة المرأة بالحزب أمانة بورسعيد ، بإسلام مدبولى معربه عن سعادتها بحضوره الى محافظة بورسعيد بشكل عام والتواجد وسط اعضاء الحزب بشكل خاص، مؤكده على إهتمام الحزب بالشباب الصاعد الواعد باعتبارهم أمل مصر وسواعد بناء مستقبلها .









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