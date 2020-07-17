سفير السعادة: علينا تقييم أنفسنا كل فترة وإعادة التفكير فيما يحدث حولنا

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري في محافظة بورسعيد، أولى فعالياتها، حيث استضافت إسلام مدبولي "سفير السعادة" وأحد
اصحاب التجارب الناجحه بمجالات عديدة لإقامة ندوة، بالتنسيق مع رشا
البلتاجي - رئيس لجنة الأمومة والطفولة بأمانة المرأة ، تحت رعاية الملاحى عمرو الشافعي أمين عام الحزب بالمحافظة.
ورحبت رباب الشناوى أمينة المرأة بالحزب أمانة بورسعيد ، بإسلام مدبولى معربه عن سعادتها بحضوره الى محافظة بورسعيد بشكل عام والتواجد وسط اعضاء الحزب بشكل خاص، مؤكده على إهتمام الحزب بالشباب الصاعد الواعد باعتبارهم أمل مصر وسواعد بناء مستقبلها .
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وبدأ "سفير السعاده" الندوه بالتعريف عن نفسه وانه اكتشف نفسه وقدراته منذ الصغر وتعامل وتعايش معها، قائلا: الذي أصابني ليس اعاقه ولكن اختبار من الله عز وجل.. انا حبيت نفسي كده"، متحدثا عما تم انجازه من نجاحات في حياته الشخصيه وما تعرض له من تحديات مختلفه.
وأكد اسلام، على أن الفرد يجب أن يحب نفسه كما هي، ولابد أن نقيم انفسنا ونعيد تقييمها كل فتره ونرضى بما أعطاه الله لنا ونعيد التفكير فيما يحدث حولنا.
وفتح سفير السعاده" باب الحوار لطرح الاسئله داخل الندوه وجاءت اسئلة الحضور اغلبها عن العلاقات بين الأفراد وما يسود المجتمع من عادات دخيله على المجتمع، والعلاقات الاسريه وكيفيه ايجاد التواصل بين أفراد العائله والوصول الي حاله الرضا والسلام النفسي التي تنتهي بالسعاده.
واختتم اسلام مدبولي اللقاء معربا عن مدى سعادته بتفاعل الحاضرين معه وشعوره انه ترك جزء من الطاقه الايجابيه داخل وجدان الحاضرين معبرا عن تقدير الشديد وسعادته بالتواجد داخل محافظة بورسعيد بشكل عام وبإستضافة حزب الشعب الجمهوري امانة بورسعيد له موجها الشكر لأمينة المرأة رباب الشناوي على حسن الترحيب والاستقبال مع وعد منه بتكرار اللقاء.