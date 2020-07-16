أمانة المناخ بـ"المؤتمر" في بورسعيد تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها

عقدت أمانة المناخ بـ"حزب المؤتمر" ب بورسعيد برئاسة ياسر السيد العربى، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها مع أعضاء الأمانة، وذلك للتعريف بالأمانة وعملها ودورها فى التواصل الاجتماعي بين المواطنين وكذلك تشكيل هيئة المكتب بالأمانة وإسناد الأدوار لكل عضو من أعضاء هيئة المكتب ومدى التواصل مع المجتمع.









وقال السيد العربى "أمين عام دائرة المناخ" أنه لا يوجد في العمل السياسي والحزبي ما يسمى بالعمل الفردي، مؤكدا التعاون والتكامل بين الأمانات المختلفة بالحزب، وصولا للهدف الذي نعمل من أجله المتمثل في الوصول للمواطنين لتقديم الخدمات لهم.





وصرح المحاسب وليد قوطه مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد والأمين العام للحزب ببورسعيد، بأننا نسعى لخلق مجتمع سياسى جديد والحزب يقف بقدم ثابتة لبداية خطوات الإصلاح.



