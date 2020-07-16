أمانة المناخ بـ"المؤتمر" في بورسعيد تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها

عقدت أمانة المناخ بـ"حزب المؤتمر" ببورسعيد برئاسة ياسر السيد العربى، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها مع أعضاء الأمانة، وذلك للتعريف بالأمانة وعملها ودورها فى التواصل الاجتماعي بين المواطنين وكذلك تشكيل هيئة المكتب بالأمانة وإسناد الأدوار لكل عضو من أعضاء هيئة المكتب ومدى التواصل مع المجتمع.
وقال السيد العربى "أمين عام دائرة المناخ" أنه لا يوجد في العمل السياسي والحزبي ما يسمى بالعمل الفردي، مؤكدا التعاون والتكامل بين الأمانات المختلفة بالحزب، وصولا للهدف الذي نعمل من أجله المتمثل في الوصول للمواطنين لتقديم الخدمات لهم.
وصرح المحاسب وليد قوطه مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد والأمين العام للحزب ببورسعيد، بأننا نسعى لخلق مجتمع سياسى جديد والحزب يقف بقدم ثابتة لبداية خطوات الإصلاح.
كما شدد "قوطه" على أهمية الانتماء والولاء الحزبى، كما نوه اأن المرحلة السابقة كانت بمثابة مرحلة التكوين وتقوية الحزب وتجهيز مقراته وتشكيلاته المكتبية على مستوى المحافظة وأكد أهمية دور المرأة فى الفترة القادمة وأهمية الشباب والعمل على تدريبهم وأعطائهم الفرصة وتثقيفهم سياسيا لأنهم بناة المستقبل وأمل الوطن كما طالب الأعضاء أبداء الأراء وطرح الأفكار والمقترحات من أجل تطوير وتحديث العمل الحزبى فى إطار اللوائح والنظم التى حددها حزب المؤتمر.