بالأوف شولدرز.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جذابة

على مشاركة متابعيها صورة جديدة قامت بنشرها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية وناعمة فيما تركت بعض خصلات شعرها منسدلة على وجهها،، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.