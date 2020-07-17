بالأوف شولدرز.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جذابة

حرصت الممثلة التركية مريم أوزرلي على مشاركة متابعيها صورة جديدة قامت بنشرها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي وهي ترتدي توب مشجر باللون الجنزارى الفاتح بتصميم الاوف شولدرز وأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال جينز باللون الثلجي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية وناعمة فيما تركت بعض خصلات شعرها منسدلة على وجهها،، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال عينيها ولونهما.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في اختيار الإكسسوارات؛ بل اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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