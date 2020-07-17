AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تقترب من الإغلاق الكامل للمرة الثانية بسبب كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قررت إسرائيل على وقع الزيادة المستمرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إعادة فرض سلسلة من القيود الصارمة على المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا. وتجتمع تلك القيود لتشكل تقريبا ما يشبه إغلاق كامل للمرة الثانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن تحمله المسؤولية عن عودة تفشي الفيروس مرة أخرى، مؤكدا أن إسرائيل على ما يبدو قد تعجلت في قضية فتح الاقتصاد مرة أخرى.

وأعادت إسرائيل إغلاق كافة الصالات الرياضية مرة أخرى، في حين ستقتصر المطاعم على خدمة الطلبات الخارجية أو التوصيل فقط، كما ستقتصر التجمعات المسموح بها على 10 أشخاص في الداخل و20 شخصًا في المناطق المفتوحة، بينما تبقى أماكن العمل مستثناة من القيود المشددة حديثًا.

وكانت الحكومة قد أصدرت في وقت سابق سلسلة قرارات تتعلق بقيود خاصة بعطلات نهاية الأسبوع، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والأسواق وصالونات الحلاقة والمتاحف وحدائق الحيوان، في عطلات نهاية الأسبوع اعتبارًا من الجمعة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن أي خرق لهذه اللوائح والإجراءات يعتبر جريمة جنائية. فيما قررت الحكومة إغلاق الشواطئ اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلنت إسرائيل، تسجيل 1819 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، كما  أعلنت السلطات الصحية دخول البلاد في الموجة الثانية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويحاول نتنياهو تجنب فكرة الإغلاق الكامل للمرة الثانية، خوفًا من تأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي الهش بالفعل، حيث أدت الموجة الأولى من الإغلاق إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى نحو 25%، فيما يتظاهر أصحاب الرايات السوداء يوميا تقريبا تنديدا بفساد نتنياهو وفشله في معالجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، ووضع خارطة طريق واضحة لخروج إسرائيل من أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدد بإعادة القيود على الحركة.. نتنياهو يحذر من موجة كورونا ثانية

ماراثون وليس ركضا.. رئيس جنوب أفريقيا يخفف القيود رغم زيادة إصابات كورونا

التزموا وإلا فالخطر قادم.. نتنياهو يهدد الإسرائيليين بسبب كورونا

موجة كورونا الثانية تضرب إسرائيل.. 690 إصابة جديدة منذ منتصف الليل

أكثر خطورة.. موجة كورونا ثانية تهدد بإغلاق تام في إسرائيل

استقالة مسئولة بارزة بـ وزارة الصحة الإسرائيلية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها

زيدان يبكي بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.. فيديو

يمنحها بنك التنمية الأفريقي..فوز الرئيس السيسي بجائزة "باباكار ندياي الرفيعة لبناء الطرق" لعام 2020

اللواء نصر سالم: التقديرات العالمية لترتيب جيش مصر لا تراعي قدرات الطيارين والفرد المقاتل

الكيلو بـ 24 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

بقنابل حارقة.. الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو