ننشر أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 18 -7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر صرف

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وسجل سعر



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.32 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .

ننشر أسعار الصرف للعملات العربية