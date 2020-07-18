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اقتصاد

ننشر أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات

السبت 18/يوليه/2020 - 07:13 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الصرف للعملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 18 -7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر  الدينار الكويتي نحو 49.32 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع.
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