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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 10 يوليو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.


سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.16 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى 4.14 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.14 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) 4.16 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.15 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.10 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

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