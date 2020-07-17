احذرها.. أشياء تتسبب في تلف الفتيس الأوتوماتيك

الفتيس الاوتوماتيك

الفتيس المانيوال

للفتيس الاوتوماتيك





1- تغيير اوضاع الفتيس الاوتوماتيك اثناء السير فبعض السائقين عند ركن السيارة أو الإنطلاق بها يغير وضع الحركة من D إلى R أو العكس دون توقف السيارة بالكامل، وهو من الأفعال الخاطئة التي تضر علبة التروس وتعمل على تآكلها وسرعة تلفها، حيث يجب التوقف الكامل بالسيارة ثم يتم تغيير أوضاع الفتيس.





2- هبوط المنحدرات على الـ N يعتقد بعض السائقين أن هبوط المنحدرات على الوضع المحايد في الفتيس الاوتوماتيك يساعد على خفض الوقود، في الواقع قد يخفض بنسبة ضئيلة جدًا لكن في المقابل فإن خطورة هذا الفعل شديدة، لأنه يقلل من قدرة السائق على التحكم في السيارة، وهو ما يعني أنه في حالة وجود موقف طارئ، قد لا يتمكن السائق من التحكم في السيارة.





3- تحريك الفتيس الاوتوماتيك علي N بصورة متكررة من أجل تخفيض استهلاك الوقود فيلجًا بعض السائقين إلى استغلال أي فرصة لتوقف السيارة ويغير وضع الحركة إلى المحايد، ثم عند التحرك يقوم بتغيير الوضع مرة أخرى للتحرك، ويكرر هذا الأمر كثيرًا وهو ما يساعد على سرعة تلف علبة التروس الخاصة بالفتيس.





4- تجاهل تغيير زيت الفتيس و الفلتر الخاص به ففي اغلب الاوقات يتجاهل السائق تغيير زيت الفتيس بشكل دوري مما يساهم في ارتفاع درجة حرارة الفتيس الاوتوماتيك و يعجل بتلفه.

