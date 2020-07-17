فتح مظاريف مشروع تطوير الدلتا للأسمدة خلال الربع الأول من 2020 /2021

كشف وليد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لـ"صدى البلد" عن فتح المظاريف الخاصة بمشروع تطوير الدلتا للأسمدة "سماد طلخا " خلال الربع الأول من العام المالى 2020 /2021 على أن تتم الترسية قبل نهاية 2020 .
وكانت الشركة القابضة الكيماويات وافقت على مشروع إحلال وتجديد مصنع "الأمونيا " بسماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار.
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يشار إلى أن المصنع متوقف منذ أبريل الماضى عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل في محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز بالإضافة تهالك المعدات.
وقلصت شركة الدلتا خسائرها إلى النصف خلال العام المالى 2018 /2019 مسجلة 484.237 مليون جنيه مقارنة 859.760 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 /2018.
وتستهدف موازنة الشركة خلال العام المالى 2019 /2020 الوصول بالخسائر إلى 269.427 مليون جنيه.
وكانت الشركة القابضة الكيماويات وافقت على مشروع إحلال وتجديد مصنع "الأمونيا " بسماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار.
اقرأ أيضا..مصر للألومنيوم تتلقى 3 عروض أجنبية لمشروع الخط السابع بالشركة
يشار إلى أن المصنع متوقف منذ أبريل الماضى عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل في محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز بالإضافة تهالك المعدات.
وقلصت شركة الدلتا خسائرها إلى النصف خلال العام المالى 2018 /2019 مسجلة 484.237 مليون جنيه مقارنة 859.760 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 /2018.
وتستهدف موازنة الشركة خلال العام المالى 2019 /2020 الوصول بالخسائر إلى 269.427 مليون جنيه.