مصر للألومنيوم تتلقى 3 عروض أجنبية لمشروع الخط السابع بالشركة

كشفت شركة مصر للألومنيوم،التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن عقد جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة خدمات الاستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية لزيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولي (مشروع الخط السابع) أمس الأربعاء.



وقالت الشركة، اليوم الخميس، إنه تم الفض الفني اليوم في وجود الشركات المتقدمة وهي بيكتل الأمريكية وكي هوم الإنجليزية وتشاليكو الصينية مضيفة سيتم دراسة العطاءات الفنية بواسطة اللجنة الفنية المتخصصة.



وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، صافي خسائر بلغ 595.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة إلى 3.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.



وعزت الشركة تحولها للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن واستغناء الشركة من نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.