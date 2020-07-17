الداخلية في يوم.. الأموال العامة تضبط 6 قضايا في 24 ساعة.. والقبض على 6 أشخاص بالنزهة أثناء شراء قطعة أثرية مقلدة بـ٢ مليون جنيه

- القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدري الفودو والبودر بعين شمس

- مباحث التموين تضبط 7 أطنان أرز تمويني فاسد و45 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا بالقاهرة









شنت الاجهزة الامنية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، للتصدى لكافة المخالفات والقاء وضبط الخارجين عن القانون.









واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا "اختلاس والإضرار بالمال العام بمخالفة البناء بدون ترخيص والإستيلاء على أراضى الدولة - تحويلات مالية غير مشروعة" مُتهم فيها (6) أشخاص بمضبوطات بلغت نحو (5 مليون ريال سعودى).









تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.









كما نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط 6 أشخاص بالنزهة حال قيامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة" .









فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.









بالإنتقال والفحص تبين تواجد طرف أول (أربعة أشخاص) حال إستقلالهم "سيارة مستأجرة" وبحوزتهم (تمثال فرعونى مطلى بماء الذهب "مقلد") وطرف ثان (شخصين "لأحدهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما.









وبمناقشتهم قرر (الطرف الأول) بسابقة شرائهم التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وإتفاقهم مع (الطرف الثانى) على بيع التمثال (تمثال فرعونى "مقلد") عقب إيهامهما بأثريته، وتم الإتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2 مليون جنيه.





وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.









فيما تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بعين شمس وبحوزته كمية من مخدرى الفودو والبودر بقصد الإتجار .









وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من إستهداف وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، له معلومات جنائية) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (1,225 كيلو جرام لمخدر الفودو - 12 جرام لمخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول).









وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة.









وفى سياق متصل تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته ٧ طن "أرز تموينى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.









وتبين وجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على حشرات طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين .





وتبين بحيازته ١١٥ صنفا علاجيا بإجمالى ٤٥ الف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.







