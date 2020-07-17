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أخبار العالم

تركيا تواصل استفزازها وتنقل سفينة تنقيب إلى جنوب قبرص

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
واصلت تركيا استفزازها للمجتمع الدولي، وقررت نقل سفينة التنقيب "يافوز" العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية إلى جنوب مياه الجزيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة زمان التركية.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن تركيا أطلقت برقية ملاحة بحرية "نافتيكس" تحمل الرقم 950/20، تُعلن فيها عن تنقل سفينة التنقيب "يافوز" إلى جنوب مياه قبرص للتنقيب عن الغاز خلال الفترة من 18 يوليو إلى 18 أغسطس، ولفتت تركيا إلى أن السفينة ستظل تعمل داخل المياه القبرصية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان التركي جاء في وقت تشير فيه تقارير إلى جهود تبذلها ألمانيا للتوسط بين اليونان وتركيا في  محاولة لتخفيف التوتر في شرق المتوسط وتعد نشاطات التنقيب التركية المعيار الرئيس لمعرفة حول مدى استعداد أنقرة للتجاوب مع الجهود الدبلوماسية.

وكان وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، قد أعلن أن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات متعددة على تركيا، مؤكدا أنه سيتم فرض عقوبات قاسية على تركيا إذا واصلت انتهاكاتها.
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