بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تتألق بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

لما تكون بحالة صمت.. عقلك و روحك بكونو أقرب ما يمكن لبعض و الأفكار الي ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة.. و مشاكلك الي مفكر ما الها حلول ممكن وزنها يصير اخف.. بس انا اليوم.. I'm feeling tropical 🌻🌴🌻 Stylist @alaasamman_ Wardrobe Assitant @laitthh_ Photography @zaidallozi