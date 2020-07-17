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مرأة

بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تتألق بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:19 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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نهى هجرس
نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.


وظهرت بها صبا مبارك، بتوب جذاب باللون الأصفر، دون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها، وارتدت معه بنطالا كاجوال باللون اللبنى الذى يتناسب مع إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك.


ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية التى تتناسب مع ظهورها الجذاب.

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