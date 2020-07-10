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مرأة

بـ لوك غريب فى الشعر.. صبا مبارك تثير الجدل بهذه الإطلالة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت  صبا مبارك،  بلوك جديد ، وتألقت مرتدية توب باللون البيج المحتشم ذات الأكمام الطويلة، ونسقت معه ساعة يد أنيقة وهو ما زاد من جمال اناقتها.


وتألقت بلوك جديد من خلال ظهورها بشعر مبلل يأخذ قصة الجرسون وهو ما كشف عن ملامح وجهها البسيطة الملفتة.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم.

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