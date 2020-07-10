بـ لوك غريب فى الشعر.. صبا مبارك تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة





وظهرت صبا مبارك ، بلوك جديد ، وتألقت مرتدية توب باللون البيج المحتشم ذات الأكمام الطويلة، ونسقت معه ساعة يد أنيقة وهو ما زاد من جمال اناقتها.









وتألقت بلوك جديد من خلال ظهورها بشعر مبلل يأخذ قصة الجرسون وهو ما كشف عن ملامح وجهها البسيطة الملفتة.



