صبا مبارك تكشف لـ «صدى البلد» كواليس تصوير حارس الجبل وتأثير كورونا على الأعمال الدرامية: تعلمت المبارزة بالسيف والفروسية

تصوير حارس الجبل تعطل أسابيع بسبب فيروس كورونا

الأردن رفعت شعار صحة الإنسان أهم من أى شيء لتعبر من الأزمة





شاركت الفنانة صبا مبارك في موسم رمضان بمسلسل حارس الجبل، الذي تجسد فيه دور "رمال بنت الشيخ خلاف"، وتتمتع بمهارات رمي السهام والفروسية، وإصابة الهدف بشكل دقيق، وركوب الخيل، بمهارة منافسة لفرسان قبيلتها، وقدرة استثنائية على مواجهة الرجال.





وشاركها فى بطولة العمل عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة، ولم تكن مهمة التصوير سهلة نهائيا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي أثر بالفعل على التصوير.

صبا مبارك كشفت لـ"صدى البلد" كواليس استعدادها للشخصية البدوية والأسباب التى حمستها للتواجد فى العمل، كما كشفت لنا عن الصعوبات التى واجهتها وكيف ترى تأثير فيروس كورونا على الفن.

وقالت:"سعيدة جدا بالعمل في المسلسل لأن السيناريو الخاص به فريد جدا، كذلك الشخصية التي ألعبها جديدة ولم أؤدها من قبل لذلك جذبتني جدا لأن أتواجد في هذا المسلسل.

كما كشفت أنها تعلمت المبارزة بالسيف واللكمات وخصال العراك الخاص بالرجال، من أجل الشخصية، لافتة إلى أنه كان من الضرورى تعلم تلك الأشياء، وقالت:"أردت أن تكون الشخصية عفوية وطبيعية، لأن امرأة في الصحراء تقاتل وتركب الخيل ليست معتادة للمشاهد العربي، كما أردت ألا تكون كاريكاتورية وأن يصدقها الجمهور، وهذا يتطلب أداءً خاصًا ليس فقط التدريب البدني.

وعن الصعوبات التى واجهتها أوضحت:"العمل كله صعب للغاية، ولعل أصعب ما واجهني هو ضغط الوقت في التصوير، وكنت أحضر للشخصية وأطورها وعلى الجانب الآخر كنت مضطرة لأدائها أمام الكاميرا في نفس الوقت، وتوقفنا قليلا بسبب فيروس كورونا ولكن سرعان ما عدنا، لأننا نصور منذ ٤ أشهر في الصحراء.

وركوب الخيل لم يكن سهلا على صبا ولكنها كانت تتمرن أتمرن كثيرًا لكى تتمكن من المبارزة وهى على الخيل، ولكى يظهر العمل بشكل جيد، وأكدت على الرغم من الصعوبة إلا أنها كانت مستمعة.

ولكورونا تأثير على صناعة الدراما في رمضان، حسبما قالت صبا،موضحة أنه أيضا أثرت على السفر وأدى إلى غياب بعض الممثلين عن أعمال كثيرة، و أوقف أعمالا بالكامل.

وأعجبت "صبا" كثيرا بالإجراءات التي اتخذتها الأردن للسيطرة على الفيروس، موضحة أنهم كانوا يرفعون شعار أن صحة الإنسان أهم من أى شيء، وفخورة أنهم استطاعوا أن يمروا سريعا وتمنت أن ينتهي من العالم في أقرب وقت.

وأوضحت رأيها في من يلقي بأسباب ضعف مسلسله على كورونا، وقالت:"لا يجب علينا أن نلقي اللوم بالكامل على فيروس كورونا، أو يكون مبررا فهو ليس مسئولا عن الدقة والتسرع والتباعد غير المنطقي بين الشخصيات، ولا يجب أن يتسبب كورونا في الإسفاف أو الاستسهال، وأرى أنه كان فرصة جيدة لصناع المحتوى، لأن الناس في المنزل يشاهدون كل محتوى تتم صناعته، ولهذا ليس صدفة أن المنصات تحقق نجاحات استثنائية في هذا الظرف.

وكشفت عن رأيها فى مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع وقالت:"لا أستطيع تقييم تجربة "حكايات بنات" لأنني لم أشاهد الموسم الجديد، لكن فكرة تغيير فريق التمثيل بالكامل لمسلسل سابقة جديدة لم أشاهد مثلها، ولكنها تجربة أتمنى نجاحها.