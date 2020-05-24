صبا مبارك: تعلمت المبارزة بالسيف من أجل حارس الجبل

كشفت الفنانة صبا مبارك عن تحضيراتها لشخصية البدوية في مسلسل حارس الجبل.





وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": تعلمت المبارزة بالسيف واللكمات وخصالا في العراك الخاص بالرجال، وكان لابد من تعلمها، وأردت أن تكون الشخصية عفوية وطبيعية.





وتابعت:"لأن امرأة في الصحراء تقاتل وتركب الخيل ليست معتادة للمشاهد العربي، كما أردت ألا تكون كاريكاتورية وأن يصدقها الجمهور، وهذا يتطلب أداءً خاصًا ليس فقط التدريب البدني.





حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة.

وتجسد دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة.