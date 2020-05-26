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فن

أثنت عليها.. صبا مبارك تعلق على إجراءات كورونا في الأردن

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة صبا مبارك عن رأيها فى الإجراءات التى أتخذتها الأردن لمواجهة فيروس كور ونا.


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد":"أعجبت كثيرا بالإجراءات التي اتخذتها الأردن للسيطرة على الفيروس.


وتابعت:" كانوا يرفعون شعار أن صحة الإنسان أهم من أى شيء، وفخورة أننا استطعنا أن نمر سريعا وآمل أن ينتهي من العالم في أقرب وقت.


شاركت صبا فى موسم رمضان الماضي  بمسلسل حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة.

 

وتجسد دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحن



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