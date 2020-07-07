بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك تريند مؤشر البحث جوجل اليوم ، بعد كلماتها التي كتبتها عن الراحلة الفنانة رجاء الجداوي .
ومن المعروف عن صبا تألقها بإطلالات مميزة وانيقة بملابس مختلفة حيث تتمتع بالتغيير في ملابسها وتنوعها، ولكنها متميزة بالإطلالات غير المتكلفة والتي دائما تظهر بها في المناسبات او المهرجانات .
ومن ابرز اطلالات صبا مبارك اعتمادها على الجامب سوت،في المناسبات او الفساتين غير المتكلفة وغير المطرزة.
ومن أبرز إطلالاتها على السجادة الحمراء ،ظهورها بفستان ابيض بوشاح شيفون علي الاكتاف بطول الفستان بتصميم السمكة ، كما ظهرت ايضا على السجادة الحمراء بالفستان الأحمر.
كما ترتدي صبا بالملابس دائما الملابس الشبابية والبنطلون بطرق مختلفة ، كما تتميز صبا ببساطتها في تنسيق المكياج وتنسيق تسريحات شعرها البسيطة غير متكلفة علي ملابسها وإطلالاتها وهذا مايميزها عن غيرها .