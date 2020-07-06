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مرأة

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:53 ص
صبا مبارك
صبا مبارك
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة صبا مبارك مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعد صبا من النجمات التى تتميز بجمالها طبيعى و إطلالاتها الجذابة و الملفتة.

تتمتع الفنانة صبا مبارك بذوق وستايل خاص وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن، حيث تميل إلى اختيار قطع الملابس و الأزياء غير التقليدية ولكن على الرغم من ذلك مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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صبا مبارك تفضل إقتناء الإطلالات الشبابية والفساتين المبهجة التى تكشف عن أناقتها وجمالها ورشاقتها أيضا، كما تتسم إطلالات صبا مبارك بالطابع الملفت و الجرئ إلى حد ما.

كما لفتت صبا مبارك الأنظار بتسريحات الشعر المتنوعة والمتجددة التى تجعلها تظهر بلوك مختلف على جمهورها من حين لأخر، ولا تبالغ صبا فى استخدام مستحضرات التجميل مما يكشف عن جمالها الطبيعى.

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك
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