صبا مبارك: الدنيا ما بدها صراع ونضال

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وعلقت صبا علي الصورة قائلة: "أحيانا الدنيا ما بدها صراع ونضال.. أحيانا بدها الواحد يبتسم ويترك الأشياء تصير.. ".









وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:



- اللوك بتاعك يجنن

- بتدينا دايما أمل

- بحب اشوفك اوي









صبا مبارك تستمتع بحمام شمس وتدعم السياحة العربية

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يذكر أن صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.









والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.



