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توك شو

مبيحبش خلفة البنات.. تفاصيل كسر أب لقدم رضيعته الـ5 أشهر|شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:24 م
إعتداء أب على رضيعته
إعتداء أب على رضيعته
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اسراء صبري
قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن خط نجدة الطفل رصد خبرا منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول رضيعة 5 شهور، تعرضت للاعتداء من قبل والدها، متابعا: حاولنا أن نصل إلى الأم.


وواصل قائلا خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"  المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الأم قامت بنشر فيديو لحالة الطفلة على إحدى القنوات، ومن ثم تم التواصل مع الأم، وتبين أن الأم والطفلة مقيمتان في المرج مع الزوج.


وتابع:؛ عرفنا أنها كانت تتعرض إلى الإعتداء والضرب منذ زواجها، لافتا إلى أن الطفلة من مواليد شهر مارس الماضي.


وأضاف أن الطفلة تتعرض للتعذيب والضرب منذ ولادتها، وذلك لأن الأب لديه سلوك غير سوي، ورافض فكرة أن يكون لديه بنت، معقبا: الأم حاولت أن تدخل لمنع تعذيب طفلتها، وبالفعل تم تحرير المحضر مساء أمس.


وأوضح أن الطفلة تم عرضها على مستشفى جراحات اليوم الواحد في المرج، وكان تقرير المستشفى يشير إلى أن الطفلة لديها إصابات وكدمات على الوجه، و"عض"  على الكتف اليسرى وكسر بـ منتصف عظمة الساق اليمنى.


ولفت إلى ان المحضر تم عرضه على النيابة، وهناك أخصائي نفسي مع الأم لتقديم الرعاية والدعم النفسي لها، متابعا: الأم طلبت اليوم الدعم والحماية من النيابة لأنها منذ أن قامت بنشر الفيديو الخاص بتعذيب طفلتها وهي تتعرض للتهديد من قبل زوجها وأسرته.
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