أخصائي نفسي نصائح للأسرة فى الحجر المنزلى

أصيب العديد من الأشخاص بالخوف الشديد نتيجة جائحة كورونا، وذلك بسبب تفشي انتشار الفيروس أكثر وأكثر مع تحذير وزارة الصحة بالذروة فى الأسبوعين القادمين.





ففى إطار هذا السياق يشعر الأفراد بضيق وتقييد في الحرية نتيجة البقاء في المنزل، أثناء الحجر المنزلى.





ووفقا لموقع health، البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا من الممكن أن يؤدي إلى التصرف بأسلوب عدائي نتيجة الأثر النفسي السيئ، والشعور بطاقة مخزون لا تخرج بطريقة صحيحة.





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وأشار الموقع إلى أن الخوف والقلق من فيروس كورونا يؤدي إلى ضعف المناعة والتأثير على الصحة العقلية والنفسية للإنسان، لذلك يجب تجنب متابعة الأخبار على مدار ساعات طويلة لتجنب القلق الزائد عن الحد.





ومن جانبه أوصى الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وتجنب الأخبار السيئة للحفاظ على الصحة العقلية للأفراد، واتخاذ كافة اإجراءات الوقائية.

وأضاف إلى أهمية حرص الأسرة على امتصاص غضب بعضهم البعض والبحث عن المسليات والرجوع المضي فى إمضاء الوقت فى الحب والحوار بعيدا عن السوشيال ميديا.



