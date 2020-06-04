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مصرية ضمن فريق أبحاث هولندي لإنتاج علاج كورونا: يمكن إنتاج الأجسام المضادة من خلايا المتعافين

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:25 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة نسرين عقبة صيدلانية مصرية ضمن فريق أبحاث هولندي لإنتاج علاج لفيروس كورونا، إن العالم يسعى إلى التوصل إلى تطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت نسرين عقبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "التوصل إلى تطعيم ضد فيروس كورونا يحتاج إلى وقت طويل".

وتابعت نسرين عقبة "نعمل حاليا على علاج للمصابين بفيروس كورونا بالفعل".

وأكملت نسرين عقبة "هناك تجارب علمية تجرى على أدوية متواجدة بالفعل للتعرف على فعالية تلك الأدوية في علاج فيروس كورورنا وهناك اتجاه آخر للعلاج بالأجسام المضادة".

ولفتت نسرين عقبة إلى أنه "يتم استخراج البلازما من دماء المتعافين للعلاج المصابين بالفيروس"، مضيفة "يمكن إنتاج الأجسام المضادة من خلال خلايا داخل أجسام المتعافين".

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