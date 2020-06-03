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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: استخدام عقار ريدمسفير في علاج مرضى كورونا قريبا ..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:39 م
حسام حسني
حسام حسني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن العالم أجمع والمصريين لديهم أمل ان يكون هناك سبيل للوقاية والعلاج من فيروس كورونا وهذا مطلب عالمي وليس مصرى فقط .

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى ام سي المذاع على قناة دي إم سي، أن أي عقار يستخدم هو عبارة عن سم واللجنة العلمية المُشلكة من قبل وزارة الصحة المصرية ليس أمامها أي شئ إلا الوصول لـ علاج لفيروس كورونا لتحقق امل المصريين .

وأوضح حسام حسني ، ان اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استئناف العمل بعقار هيدروكسي كلوروكين لأنه أثبت فعاليته في علاج حالات فيروس كورونا ولا يوجد منه ضرر.


وتابع : أنه من الضروري ان تعود ثقتنا في الطبيب المصري وفي وزارة الصحة المصرية وعقار ريديمسفير أوشك على الوصول ومتواجد في البروتوكول المحدث لوزارة الصحة المصرية لعلاج حالات فيروس كورونا .

واستكمل : أن استخدام عقار ريديمسفير يتم استخدامه في علاج الحالات الحرجة والحالات شديدة الخطورة ومن يقود المنظمة الصحة في مصر هي جهة واحدة وهي وزارة الصحة المصرية .

واشار الى ان الاطباء اصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مرضى فيروس كورونا وحماية انفسهم وهناك خطة لزيادة عدد مستشفيات العزل في المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس.

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