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حسام حسني: الأطقم الطبية حزينة على تقصير الشعب فى إجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:01 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه مازال يراهن على وعى الشعب المصرى، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،مشددًا على أن الدولة المصرية مازالت قادرة على علاج المصابين،محذرًا من التهاون تجاه الفيروس القاتل.

وتابع:"  مازلنا نراهن على الشعب المصرى ووعية..مازلنا نحافظ على علاج المصريين المصابين بفيروس كورونا ..بس ليه نحبط الأطقم الطبية كل يوم بأعداد مصابين جدد كل يوم بسبب التهاون وعدم تقدير المرحلة الراهنة". 

وأضاف "حسنى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الخرق الأجتماعى الذى حدث قبل شهر رمضان الكريم، أدى إلى ارتفاع الإصابات فى مصر، مشددًا أن هناك كم حزن كبير لدى الأطقم الطبية نتيجة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا، وتابع:"يبذلون كل ما فى وسعهم ولكن عندما يتوفى مريض واحد يشعرون أنهم مقصرين رغم أنه خارج عن إرادتهم".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن :"الدولة تعمل فى اتجاه والشعب يعمل فى اتجاه آخر ، وتابع:"كل يوم نشعر أننا مقصرين ونحاول بذل أقصى ما فى وسعنا من أجل الحفاظ على حياة المصريين".
 
وناشد "حسنى"، جميع المصريين الحفاظ على التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافة الآمنة ، وفى حال ظهور أى اعراض بسيطة يجب على الشخص التوجه إلى المستشفى ، مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، وتابع:"نريد العيش بأسلوب جيد دون أمراض".
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