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قبل دخول الصيف.. إدارة مكافحة العدوى: المروحة والتكييف يساعدان على نقل فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:29 ص
التكييفات
التكييفات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن التعرض لـ زفير أحد مصابي فيروس كورونا ينقل العدوى، مؤكدا أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن التكييف من الممكن أن ينقل العدوى، مشيرا إلى أن المروحة تعمل أيضا على نقل الهواء الذي يحتوي على رذاذ المريض، وتساعد علي نشره خصوصا إذا كانت مروحة سقف، كما أننا نمنع استخدام المراوح في المنشآت الصحية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن التكييف يعمل على تقليب الهواء مثل الثلاجة، وهناك احتمالية في أنه من الممكن أن يعمل على نقل عدوى فيروس كورونا.

وتابع مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى "ننصح بالتهوية الطبيعية في الأماكن المغلقة التي بها تكييفات مركزية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

وطالب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بارتداء الكمامات في جميع الأماكن التي توجد بها تكييفات مركزية.
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