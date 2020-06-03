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ديني

الأوقاف تنتج أول حاجز مكتبي للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:40 م
صورة من الحاحز المكتبي
صورة من الحاحز المكتبي بمكتب وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نجحت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في انتاج بواكير أعمالها من حاجز المكتب الواقي ودخل حيز التنفيذ اليوم .

يأتي ذلك في إطار تعزيز منتجاتها لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وبعد إنتاجها لقناع الوجه الواقي والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام . 

وناشد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وتحقيق معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى وليس التواكل قائلًا:"ارتد الكمامة وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، حقق التباعد وتوكل".

وأضاف جمعة في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا: "إذا حققنا ذلك نكون قد فهمنا وطبقنا معنى اعقلها وتوكل".

وفي السياق ذاته بدأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أمس في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف المصرية لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات. و يأتي ذلك  بعد تطويرها لقناع الوجه الواقي وبوابات التعقيم. 


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