محمد عبدالجليل عن مقارنته بـ «زيزو»: أنا الأفضل في كل شيء ولا توجد مقارنة

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لا يليق باسم وجماهيرية النادي



وقال “عبد الجليل” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فيريرا مدرب ناشئين مش مدرب الزمالك، وقرار أن يسدد محمد السيد ضربة الجزاء ميعملوش مدرب أبدًا.

وأضاف: رمضان صبحي مصنوع وأشرف بن شرقي موهوب وأفضل من رمضان صبحي كإمكانيات في الوقت الحالي.

وتابع: أرى أن محمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز

وواصل: أحمد فتوح نفسي يجي الأهلي وفتوح موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى.

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلاً: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وإمكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شىء.