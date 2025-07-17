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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستقر على رفع اسم أحمد حسام من القائمة بعد إصابته

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعلن الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتخذ قرارًا نهائيًا برفع اسم المدافع أحمد حسام من القائمة الرسمية للفريق، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

إصابة قوية تبعد أحمد حسام لفترة طويلة
 

تعرض اللاعب أحمد حسام لإصابة قطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في تدريبات الفريق، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى تسعة أشهر، وفقًا للتقديرات الطبية الأولية. وتُعد هذه الإصابة ضربة قوية لخط دفاع الزمالك، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة للموسم المقبل.
 

الزمالك يبحث عن بديل لدعم الخط الخلفي

في ضوء إصابة حسام، أكدت إدارة نادي الزمالك أنها تسعى لتدعيم الخط الخلفي بصفقة جديدة خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يتم قيد لاعب بديل في قائمة الفريق لتعويض الغياب المطول للمدافع المصاب، وهو ما يسعى الجهاز الفني لحسمه سريعًا قبل انطلاق الموسم.

أمير هشام يؤكد القرار عبر “بلس 90”

وخلال برنامجه “بلس 90”، قال الإعلامي أمير هشام:

“الزمالك استقر بالفعل على رفع اسم أحمد حسام من القائمة، نظراً لخطورة الإصابة وطول فترة الغياب، وهناك تحركات لدعم الدفاع بلاعب جديد.”

موقف إنساني ودعم من إدارة الزمالك

ومن جانبه، أبدت إدارة الزمالك دعمها الكامل للاعب أحمد حسام، وأكدت أنها ستقف إلى جانبه في فترة علاجه، موفرة له كافة الإمكانيات الطبية والنفسية لتجاوز هذه المحنة، والعودة أقوى في المستقبل.


 

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