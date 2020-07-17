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وزير الخارجية الأسبق: أي رهان على إسقاط مصر خاسر 100%

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:58 م
السفير محمد كامل
السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق
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اسراء صبري
 قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن أي شخص يراهن على إسقاط مصر يجب أن يدرك أنه في رهان خاسر 100%، متابعا: محاولة إسقاط مصر محاولة فاشلة من أي جهة سواء كانت إقليمية أو دولية أو عالمية.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع على "mbc مصر"، أن الجيش المصري يعد من أهم أسس قوة وحماية مصر، متابعا: الجيش المصري جيش وطني ولا يخضع لعقيدة معينة او يخضع إلى أي تيار سياسي معين، مشددا هو جيش لا يهمه إلا الصالح لمصر.

وأوضح أن الواقع في مصر يكشف أن مصر دولة ثابته بالإضافة إلى أن مصر لديها جيش يعد الأول على المنطقة العربية حاليا، متابعا: أن التاريخ يثبت أن مصر لا يهمها سوي مصلحة الشعب الليبي، ولم نكن في يوم من الأيام نطمع في ليبيا.


وأشار إلى أن معظم الحروب التي خاضتها مصر في السابق كانت تهدف إلى حماية المنطقة العربية، لافتا إلى أن جميع الدول سواء كانت عربية أو عالمية تؤيد الموقف المصري في ليبيا، وذلك لأن موقف مصر موقف مشروع فهي تدافع عن أمنها القومي الإستراتيجي.

ولفت إلى أن من الجيد أن ترى وزارة الخارجية الأمريكية الوضع الحقيقي في ليبيا، حيث أنها ترى أن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا بدون أي داعٍ أو سند شرعي.


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