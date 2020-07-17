وزير الخارجية الأسبق: أي رهان على إسقاط مصر خاسر 100%

قال السفير محمد كامل عمرو،

، إن أي شخص يراهن على إسقاط مصر يجب أن يدرك أنه في رهان خاسر 100%، متابعا: محاولة إسقاط مصر محاولة فاشلة من أي جهة سواء كانت إقليمية أو دولية أو عالمية.





وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع على "mbc مصر"، أن الجيش المصري يعد من أهم أسس قوة وحماية مصر، متابعا: الجيش المصري جيش وطني ولا يخضع لعقيدة معينة او يخضع إلى أي تيار سياسي معين، مشددا هو جيش لا يهمه إلا الصالح لمصر.



