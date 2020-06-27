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ديني

الخارجية الأمريكية تشيد بجهود وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف

السبت 27/يونيو/2020 - 12:49 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بجهود وزارة الأوقاف المصرية، في محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك فى تقريرها السنوى حول الإرهاب والمجموعات التى تستوفى معايير القانون.


وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، السبت، إن تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2019 م أشاد بجهود الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف في مواجهة التطرف مركزا على جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بعدة أمور وهى:


1- افتتاح وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.


2 - المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي حضره نحو 130 وزير أوقاف ومفتيا وعالما من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية.


3- دور وزارة الأوقاف في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.




ونشرت وزارة الأوقاف نص تقرير الخارجية الأمريكية حيث جاء فيه: "واصلت الحكومة المصرية مواجهتها المستمرة لمكافحة التطرف العنيف في عام 2019، ففي شهر يناير افتتحت وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية التدريب الأئمة والدعاة وجمعت الوزارة 130 وزير أوقاف ومفتيا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية، كما ركزت وزارة الأوقاف على سد الفجوة بين المسلمين والمسيحيين بدعوة ممثلين من كلا الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك باذلة الجهد لمعالجة القضية الطائفية، خاصة في صعيد مصر".
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