الخارجية الأمريكية تشيد بجهود وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بجهود وزارة الأوقاف المصرية ، في محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك فى تقريرها السنوى حول الإرهاب والمجموعات التى تستوفى معايير القانون.









وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، السبت، إن تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2019 م أشاد بجهود الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف في مواجهة التطرف مركزا على جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بعدة أمور وهى:









1- افتتاح وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.









2 - المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي حضره نحو 130 وزير أوقاف ومفتيا وعالما من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية.









3- دور وزارة الأوقاف في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.















