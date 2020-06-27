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الأوقاف: استمرار تعليق المناسبات داخل المساجد خلال الفترة الحالية..فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 05:30 ص
محمد مختار جمعة،
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
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اسراء صبري
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يكون هناك فتح للأضرحة والمقامات خلال هذه المرحلة، وذلك بسبب العدد الكبير الذي يتواجد في تلك الأماكن، بالإضافة غلى ان في تلك الأماكن سيكون هناك تلامس، لافتا إلى تأجيل كافة الأنشطة الدينية خلال تلك الفترة أيضا.

وتابع "مختار جمعة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن افتتاح المساجد الكبرى ما هي إلا مرحلة اختبار تجريبي، لنرى هل ستلتزم الناس بالإجراءات والضوابط ومن ثم ننتقل إلى الخطوات التالية، أم سيحدث العكس.

وأكد على أن المساجد مازالت مغلقة أمام أي مناسبات سواء عقد قران أو عزاء وجنازة، معقبا : لو الناس إلتزمت مش هنفتح للجنازة في وقت الصلاة عشان ميحصلش زحمة".

وواصل قائلا: أن عند الإلتزام سيتم تحديد اوقات للمناسبات، معقبا: هتبقي فى الأوقات اللي مفيهاش فيها صلاة  وهتبقي بترتيب مسبق مع إمام المسجد، ولكن كل هذا ليس الآن ولكن بعد المرور من المرحلة التجريبة.

وأوضح أن هناك مبادرة من قبل وزير الشباب والرياضة، حيث ستتواجد مجموعة من الشباب أمام المساجد من أجل التوعية، مشيرا إلى أن المسجد سيتم فتحة قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، ثم بعد الإنتهاء من الصلاة سيتم إغلاق المسجد على الفور من أجل التعقيم والتطهير.

وأضاف أن منذ قرار افتتاح المساجد تم الإلتقاء بعدد من المذيعين  
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