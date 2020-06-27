الأوقاف: استمرار تعليق المناسبات داخل المساجد خلال الفترة الحالية..فيديو

حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من السبت.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف