وزير الأوقاف: الخلل في الوطنية مؤشر أكبر لعدم فهم صحيح الدين

وزير الأوقاف ، إن الأوطان تحتاج إلى أبنائها الذين يقفون إلى جانبها وقت الحاجة ووقت الشدة، كما ا لصديق، الذي يصدقك في السر والعلن ويقف إلى جانبك وقت الشدة. قال الدكتور محمد مختار جمعة،إن الأوطان تحتاج إلى أبنائها الذين يقفون إلى جانبها وقت الحاجة ووقت الشدة، كما ا





اقرأ أيضًا..

وأوضح « مختار » في بيان اليوم الجمعة، في رسالة مترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية ضمن رسائل الأوقاف المترجمة للعالم، أنه كما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فالوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، وعند الشدائد تظهر الحاجة إلى الأوطان ففى الجائحة التي تجتاح العالم فالدول تقف إلى أبنائها.





اقرأ أيضًا..

وأضاف أن الوطنية ليست فقط أن تأخذ حقك على الوطن وإنما تعطى الوطن حقوقه، وإذا وجدت خللا في وطنية أحد فاعلم أن هناك خللا كبيرا في فهمه لصحيح الدين".





وأشارت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إلى أن الرسائل المترجمة الموجهة للعالم، تأتى فى إطار قيام وزارة الأوقاف بواجبها الدعوى، وحرصها على الوصول بصوت الإسلام الوسطى إلى العالم أجمع من خلال بيان الصورة المشرقة للفكر الإسلامي.



