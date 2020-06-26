AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: الخلل في الوطنية مؤشر أكبر لعدم فهم صحيح الدين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:48 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأوطان تحتاج إلى أبنائها الذين يقفون إلى جانبها وقت الحاجة ووقت الشدة، كما الصديق، الذي يصدقك في السر والعلن ويقف إلى جانبك وقت الشدة.

اقرأ أيضًا..
وأوضح «مختار» في بيان اليوم الجمعة، في رسالة مترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية ضمن رسائل الأوقاف المترجمة للعالم، أنه كما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فالوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، وعند الشدائد تظهر الحاجة إلى الأوطان ففى الجائحة التي تجتاح العالم فالدول تقف إلى أبنائها.

اقرأ أيضًا..
وأضاف أن الوطنية ليست فقط أن تأخذ حقك على الوطن وإنما تعطى الوطن حقوقه، وإذا وجدت خللا في وطنية أحد فاعلم أن هناك خللا كبيرا في فهمه لصحيح الدين".

وأشارت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إلى أن الرسائل المترجمة الموجهة للعالم، تأتى فى إطار قيام وزارة الأوقاف بواجبها الدعوى، وحرصها على الوصول بصوت الإسلام الوسطى إلى العالم أجمع من خلال بيان الصورة المشرقة للفكر الإسلامي.

وتقدم وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الرسائل الدعوية المترجمة للعالم، واستمرارا لدورها الريادى فى نشر ثقافة السلام في دول العالم قولا وفعلا، وتأصيلا للعيش الإنسانى المشترك، وتأكيدا منها على القواسم المشتركة بين الأديان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: فكر الجماعات المتطرفة سطحي ومغلق ونفعي

وزير الأوقاف: أطباء مصر الشرفاء يسطرون ملحمة وطنية

الأوقاف: ترجمة سلسلة كتب "رؤية للفكر المستنير" إلى اللغات الأجنبية

اللهم لا تحرمنا بيوتك.. دعاء وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد محمد علي

ترشيحاتنا

مجلس الأهلي والإدارة التنفيذية في جنازة والدة الدرندلي لتقديم العزاء

رغم رحيله عن الأهلي.. حسام عاشور يخوض تدريبات فى منزله.. صور

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

بعد فتح المساجد.. دار الإفتاء تقدم مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع كورونا

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

بروتوكولات مزيفة..الصحة: صرف أدوية كورونا لكل مصاب حسب طبيعة حالته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

اصطدام سيارة بالسور الخرساني أعلى محور صفط اللبن وتوقف حركة المرور.. صور

9 طرق لمنع العدوى.. كيف تحمي الحامل نفسها من كورونا؟