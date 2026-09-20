قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء : رفع مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر.. مواصفات وأسعار وصور
العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي
قداسة البابا تواضروس يُصلّي القداس الإلهي في مطرانية ببا والفشن | صور
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها
الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية وضمان حرية الملاحة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية
«أعيش أحلامي هذا الموسم».. تعليق نجوم طرابزون على اكتساح جالطة سراي برباعية
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي
من أسفل الكباري إلى أسطح المباني.. خطة برلمانية لتخضير شبرا الخيمة
الرئيس السيسي يبحث مع مدير CIA تطورات غزة والسودان والصومال وأمن الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

5 مقترحات برلمانية لتحويل الإنارة الشمسية إلى استثمار وطني

الإنارة الشمسية
الإنارة الشمسية
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات طبيعية واستثمارية تتيح التوسع في حلول الإنارة الشمسية، خاصة في المدن الجديدة والطرق والمحاور والمناطق العمرانية والصحراوية.

الإنارة الشمسية من ترشيد الاستهلاك إلى استثمار منتج

وأوضح سليم أن الانتقال التدريجي إلى أعمدة الإنارة المستقلة بالطاقة الشمسية يمكن أن يعيد توجيه جانب من الإنفاق الجاري على الكهرباء والصيانة نحو استثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتصنيع المحلي.

وأشار إلى أن التوسع في هذا النموذج يمكن أن يحقق وفرًا في استهلاك الكهرباء التقليدية، إلى جانب تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، بما يخفف أعباء الموازنات العامة والمحلية.

«خريطة ذكية» تحدد أولويات التحول

واقترح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية 4 آليات لتنفيذ التوسع في الإنارة الشمسية، تبدأ بإطلاق «خريطة ذكية للإنارة الشمسية»، تتولى حصر أعمدة الإنارة الأكثر استهلاكًا للكهرباء والأعلى تكلفة في التشغيل والصيانة.

ويهدف المقترح إلى ترتيب أولويات الاستبدال وفق حجم الوفر المتوقع، بدلًا من تنفيذ عمليات التحول بصورة عشوائية أو غير مرتبطة بمؤشرات استهلاك واضحة.

تمويل المشروعات من الوفر المحقق

وتتمثل الآلية الثانية في تطبيق نموذج «الإنارة بالطاقة مقابل الوفر»، من خلال إتاحة تنفيذ المشروعات عبر القطاع الخاص وفق نظام تمويلي يسترد تكلفته تدريجيًا من جزء من الوفر الناتج عن انخفاض استهلاك الكهرباء وتكاليف الصيانة.

ويستهدف هذا النموذج تقليل الحاجة إلى ضخ استثمارات حكومية كبيرة مقدمًا، مع ربط تكلفة المشروع بالعائد الفعلي الذي يحققه.

أعمدة إنارة تتحول إلى «منصات ذكية»

أما الآلية الثالثة فتقوم على تحويل عدد من أعمدة الإنارة إلى أعمدة ذكية متعددة الوظائف، مزودة بحساسات للحركة والإضاءة وأنظمة لرصد الأعطال.

ويسمح هذا النموذج بتعديل شدة الإضاءة وفق مستوى الحركة، مع إمكانية تطوير استخدامات الأعمدة مستقبلًا لتشمل خدمات الاتصالات والمراقبة البيئية.

تصنيع محلي من الألواح إلى الحساسات

وتستهدف الآلية الرابعة إنشاء سلاسل توريد محلية لمكونات منظومة الإنارة الشمسية، تشمل الألواح والبطاريات ووحدات التحكم والأعمدة والحساسات.

وطالب سليم بمنح أولوية للمكونات المصنعة محليًا في المشروعات الحكومية، بما يمكن أن يخلق طلبًا مستدامًا على المنتجات المصرية، ويفتح فرصًا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية.

خفض الضغط على الشبكة وخلق فرص عمل

وأكد أن التوسع في الإنارة الشمسية يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية، من بينها خفض استهلاك الكهرباء التقليدية وتقليل الطلب على الوقود، إلى جانب دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

كما يمكن أن يفتح مجالات جديدة للعمل في قطاعات التصنيع والتركيب والصيانة والبرمجيات، بالتوازي مع منح قطاع الكهرباء مساحة أكبر لإدارة الأحمال وتقليل الضغط على الشبكة.

مؤشرات لقياس العائد

وشدد سليم على ضرورة ألا يقتصر تقييم مشروعات الإنارة الشمسية على تنفيذها، وإنما يجب وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس حجم الطاقة التي تم توفيرها، وتكلفة التشغيل قبل وبعد التحول، ونسبة المكون المحلي، والعائد الاقتصادي لكل مشروع.

واعتبر أن ربط التنفيذ بمؤشرات قابلة للقياس يضمن تحول الإنارة الشمسية من مجرد مشروع لتحسين المظهر العام للطرق إلى استثمار مستدام يخدم قطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد.

تحرك برلماني تعميم الإنارة الشمسية خفض استهلاك الكهرباء الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

شحنت كارت الكهرباء والمبلغ اختفى.. 6 أسباب وراء انخفاض الرصيد

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات تعزيز التعاون في المجال الإعلامي

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات تعزيز التعاون في المجال الإعلامي

خلال الدورة

دورة تدريبية بالقاهرة لتأهيل أطقم تشغيل مفاعلات البحوث لتعزيز الأمان النووي

بالصور

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

دياب
دياب
دياب

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد