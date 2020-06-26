اللهم لا تحرمنا بيوتك.. دعاء وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد محمد علي

وتابع: يا من قلت "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" نسألك أن تجعلها أمنا وأمانا إلى يوم الدين، واجعل رزق أهلها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل، اللهم منم أراد مصر بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.



