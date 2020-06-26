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ديني

اللهم لا تحرمنا بيوتك.. دعاء وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد محمد علي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:46 م
دعاء وزير الأوقاف
دعاء وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد محمد علي
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محمد شحتة
توجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، في نهاية خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد محمد علي بالقلعة، إلى الله بخالص الدعاء أن يرفع الله عنها البلاء والوباء ولا يحرمنا بيوته.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد محمد علي بالقلعة، عن "شرف الجندية": اللهم لا تحرمنا بيوتك ولا فضل بيوتك، اللهم لا ترينا غلق بيوتك تارة أخرى، وألا تكتب ذلك علينا، اللهم احفظ مصر وقائدها ورئيسها وجيشها وشرطتها واحفظ جميع أبنائها بحفظك ومددك يارب العالمين.

وتابع: يا من قلت "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" نسألك أن تجعلها أمنا وأمانا إلى يوم الدين، واجعل رزق أهلها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل، اللهم منم أراد مصر بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع  خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الجندية المصرية» التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة. 

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون  على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.
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