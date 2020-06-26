اللهم لا تحرمنا بيوتك.. دعاء وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد محمد علي

توجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، في نهاية خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد محمد علي بالقلعة، إلى الله بخالص الدعاء أن يرفع الله عنها البلاء والوباء ولا يحرمنا بيوته.
وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد محمد علي بالقلعة، عن "شرف الجندية": اللهم لا تحرمنا بيوتك ولا فضل بيوتك، اللهم لا ترينا غلق بيوتك تارة أخرى، وألا تكتب ذلك علينا، اللهم احفظ مصر وقائدها ورئيسها وجيشها وشرطتها واحفظ جميع أبنائها بحفظك ومددك يارب العالمين.
وتابع: يا من قلت "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" نسألك أن تجعلها أمنا وأمانا إلى يوم الدين، واجعل رزق أهلها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل، اللهم منم أراد مصر بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.