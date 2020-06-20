الأوقاف تفتح باب التقدم لخريجات الأزهر للعمل واعظات متطوعات

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف، والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف.









أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف، و أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأى جهة حكومية. واشترطت الأوقاق فى المتقدمات الآتي:





اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية .





ثانيا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية:





أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .





أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.





اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمذكورة أعلاه .





وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره عبر الرابط:











