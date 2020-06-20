الأوقاف تفتح باب التقدم لخريجات الأزهر للعمل واعظات متطوعات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف، والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف.
واشترطت الأوقاق فى المتقدمات الآتي: أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف، وأن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأى جهة حكومية.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية .
ثانيا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية:
أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمذكورة أعلاه .
وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره عبر الرابط: