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ديني

الأوقاف تفتح باب التقدم لراغبي استخراج تصريح خطابة "المكافأة"

السبت 20/يونيو/2020 - 08:06 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه.

 وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه سيتم فتح باب التسجيل بالضوابط التالية :أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل.
 
كما اشترطت أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن على أن يكون التقدم خلال أسبوع ويمكن التقديم عبر هذا اللينك: اضغط هنا

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين في الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.
 
وأصدر  الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بندب الشيخ عيد على خليفة  أحد أئمة مسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه )  لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج  بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الأوقاف في الدفع بالشباب المتميز  في مفاصل العمل الدعوي والقيادي بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها .


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