الأوقاف تفتح باب التقدم لراغبي استخراج تصريح خطابة "المكافأة"

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه سيتم فتح باب التسجيل بالضوابط التالية :أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل.

كما اشترطت أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن على أن يكون التقدم خلال أسبوع ويمكن التقديم عبر هذا اللينك: اضغط هنا





وكانت وزارة الأوقاف ، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين في الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.