AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 01:03 م
وزير الأوقاف يوجه
وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
Advertisements
محمود ضاحي
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة إلى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بمناسبة بدء الامتحانات غدا الأحد، قائلًا:"من ساعد على الغش ساعد على هدم وطنه وإفساد ابنه وإغضاب ربه وتدمير منظومة القيم".

وأصدر  الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بندب الشيخ عيد على خليفة  أحد أئمة مسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه )  لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج  بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الأوقاف في الدفع بالشباب المتميز  في مفاصل العمل الدعوي والقيادي بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها .


قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العلماء والأدباء والحكماء والشعراء تحدثوا عن الدنيا حديث عارف بها، خبير بطبيعتها، فقال بعضهم: من طلب الراحة في الدنيا- أي الراحة التامة الكاملة الدائمة - طلب ما لم يخلق، ومات ولم يرزق؛ لأن الله (عز وجل) يقول: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ" (البلد: 4).

وأضاف جمعة : "ويقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز (رضي الله عنه) في إحدى خطبه : أيها الناس، إنكم لم تُخْلَقوا عبثًا، ولم تخلقوا سدًى، وإن لكم معادًا يحكم الله بينكم فيه، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحُرم جنة عرضها السماوات والأرض، واعلموا أن الأمان غدًا لمن خاف اليوم، وباع قليلًا بكثير، وفانيًا بباق، حتى يرد على خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديًا ورائحًا إلى الله، قد قضى نحبه، وبلغ أجله، ثم تغيبونه في صدع- أي شق- من الأرض، ثم تدَعونه غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وواجه الحساب، غنيًا عما ترك، فقيرًا إلى ما قدّم .

وتابع جمعة: "ويقول الإمام الحسن البصري (رحمه الله) : يا ابن آدم ، بِع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا، يا ابن آدم، إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم عليه، الثواء هنا قليل ، والبقاء هناك طويل، أمتكم آخر الأمم وأنتم آخر أمتكم" هيهات هيهات ، ذهبت الدنيا بحاليها ، وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم ، فيا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة ، أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم ، ولا نبي بعد نبيكم ، ولا كتاب بعد كتابكم ، أنتم تسوقون الناس، والساعة تسوقكم ، وإنما ينتظر بأولكم أن يلحقه آخركم . ويقول عبد الحميد الكاتب: إن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، وجعل فيها أقسامًا مختلفة بين أهلها ، فمن دَرَّتْ له بحلاوتها وساعده الحظ فيها ، سكن إليها ، ورضي بها ، وأقام عليها، ومن قرصته بأظفارها، وعضته بأنيابها، قلاها نافرًا عنها، وذمها ساخطًا عليها، وشكاها مستزيدًا لها .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يكشف عن أبواب الخير بعد تعليق صلاة الجماعة وغلق المساجد

وزير الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى في أوقات الشدائد والأزمات

وزير الأوقاف: على المسلم أن يتعظ بتخطف الموت من حوله

ندب عيد علي خليفة للعمل مديرا عاما بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالخارج

ترشيحاتنا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

حادث مروع بالسعودية.. مصرع 9 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة

ينتظر الأهلي.. لاعب إنبي يرفض الزمالك

لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ