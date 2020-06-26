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ديني

وزير الأوقاف للمصلين:اتبعوا الإجراءات وكونوا سببا في فتح المساجد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:39 م
فتح المساجد
فتح المساجد
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محمد شحتة
وجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، عدة رسائل للمصلين بعد قرار عودة فتح المساجد مرة أخرى، بعد غلقها بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد محمد علي بالقلعة، عن "شرف الجندية": كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، منوها  أن من الناس من هو مفاتيح للخير فكن منهم وإن منهم مفاتيح للشر فلا تكن منهم.

وأشار إلى أنه يكون المسلم مفتاحا للخير، إذا اتبع الإجراءات الوقائية كالوضوء في البيت، وارتداء الكمامة، والحضور للمسجد بــ المصلية الخاصة، ومراعاة علامات التباعد، وألا يأتي للمسجد وهو مريض، وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج، مع تجنب المصافحة.

وأكد أنه لو فعل المصلين هذه الاجراءات كانوا سببا من أسباب فتح بيوت الله، فإن لم يلتزموا أصبحوا سببا في الغلق.

وطالب وزير الأوقاف، العاملين بالأوقاف، أن يبذلوا جهود أكثر في التعقيم والتنظيف والتطهير حفاظا على أرواح المصلين.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع  خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الجندية المصرية» التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة. 

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون  على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.
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