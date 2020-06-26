وزير الأوقاف للمصلين:اتبعوا الإجراءات وكونوا سببا في فتح المساجد

وجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، عدة رسائل للمصلين بعد قرار عودة فتح المساجد مرة أخرى، بعد غلقها بسبب جائحة كورونا.





وقال وزير الأوقاف ، في خطبة الجمعة ، من مسجد محمد علي بالقلعة، عن "شرف الجندية": كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، منوها أن من الناس من هو مفاتيح للخير فكن منهم وإن منهم مفاتيح للشر فلا تكن منهم.





وأشار إلى أنه يكون المسلم مفتاحا للخير، إذا اتبع الإجراءات الوقائية كالوضوء في البيت، وارتداء الكمامة، والحضور للمسجد بــ المصلية الخاصة، ومراعاة علامات التباعد، وألا يأتي للمسجد وهو مريض، وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج، مع تجنب المصافحة.





وأكد أنه لو فعل المصلين هذه الاجراءات كانوا سببا من أسباب فتح بيوت الله، فإن لم يلتزموا أصبحوا سببا في الغلق.





وطالب وزير الأوقاف، العاملين بالأوقاف، أن يبذلوا جهود أكثر في التعقيم والتنظيف والتطهير حفاظا على أرواح المصلين.



