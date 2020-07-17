عقب عودتها .. فعاليات ثقافية وفنية في فرع القليوبية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددا من الأنشطة الثقافية المختلفة، عقب استئناف الأنشطة مرة أخرى وفق الإجراءات اللازمة والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.





وعقد نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة الخانكة التابع للفرع ورشة تدربية لبرنامج PowerPoint، بجانب عدد من الأنشطة والتي بُثت أون لاين على الصفحة الرسمية للفرع.





وأعد بيت ثقافة القلج قراءة في كتاب "قاموس مصطلحات في التربية الخاصة الإعاقة العقلية" إعداد وتقديم الدكتور فاروق الروسان.





ويستعرض الكتاب أهم المصطلحات الأساسية في مجال التربية الخاصة باللغة الإنجليزية وتحديدًا في تخصص الإعاقة العقلية.





وفي إطار دعم الهيئة للنشاط الحرفي واليدوي؛ أعد نادي المرأة بقصر ثقافة القناطر الخيرية فيديو لتعلم طريقة تركيب سّحاب للملابس، بجانب إعداد قسم الفنون التشكيلية بالقصر فيديو أخر عن أهم الأدوات المستخدمة في حرفة فن الأركت، أو فن الحفر على الخشب أو الأويمة "كلمة أويما تعنى حفر النقوش والرسومات على الخشب" وهي مجموعة من الفنون الحرفية التي تقوم بها الأيدي الماهرة لتحويل الخشب إلى فنون جميلة نابضة بالحياة.





ويعتبر فن الحفر على الخشب من أقدم الفنون الجميلة في التاريخ بدأ به الإنسان منذ العصور القديمة وقد زين العثمانيون الأبنية المختلفة بالأجزاء الخشبية سواء كانت حفرا على الخشب أو نقشا عليه أو تلوينه وذلك مثل منابر المساجد والصناديق وحوامل المصاحف وصناديق الملابس، والخزائن، والكراسى، كما استخدم فن الحفر على الخشب لتشكيل رسومات هندسية جميلة.





واحتفالا بثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، أعدت مكتبة طحانوب محاضرة تناولت أهم الأسباب التي أدت لقيام ثورة.