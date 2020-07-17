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آيا صوفيا.. الإفتاء: الرسول سمح لوفد من النصارى بالصلاة في المسجد النبوي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:40 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن وفدا من النصارى كانوا في زيارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في مسجده النبوي ولما جاء وقت صلاة الوفد سمح لهم الرسول بأن يصلوا في مسجده.


وأضاف علام خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،قائلا:"ما سبق الإشارة إليه مسلك قديم يبين موقع الكنيسة فى ديار الإسلام".


وتابع مفتى الديار المسلك الحديث أو المعاصر، تكشفه التجربة المصرية، حيث افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية، وأيضا افتتاح المساجد والكنائس بجوار بعضهما، فى المشاريع الجديدة التى تفتتحها الدولة.


جاء ذلك تعليقا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

 

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