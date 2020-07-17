ننشر لائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجريدة الرسمية





وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرر مجلس النواب إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.