تعرف على تفاصيل الالتحاق ببعثات رومانيا للعام الدراسى 2020 / 2021

اعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحا مقدمة من دولة رومانيا للعام الدراسى 2020 / 2021 وبدون أي نفقات من البعثات وعددها 10 منح موزعة كالتالي : –





منحة واحدة للحصول على درجة الدكتوراه





منحتان للحصول على درجة الماجستير





7 منح للدراسة الجامعية توزع كما يالى ( 2 مقعد في مجال الطب – 2 مقعد في مجال الهندسة – 3 مقعد في مجال العلوم الزراعية والطب البيطرى والعلوم الاقتصادية والعلوم الأدبية )





وأوضح ان شروط التقدم للمنح:





- لا يحمل المرشح الجنسية الرومانية ولم يطلب أي نوع من الحماية في رومانيا وليس مواطنا بدون جنسية معترف بها اقامته في رومانيا بشكل رسمى .





- ليس عضو في السلك الدبلوماسى أو عضو عائلة دبلوماسى معتمد في رومانيا .





- تم تعينهم من جهة رسمية عن طريق القنوات الدبلوماسية .





- لم يسبق له الاستفادة من منحة دراسية من الحكومة الرومانية في نفس مرحلة التعليم .





- تقديم أوراق دراسية صادرة من مؤسسات تعليم معتمدة ومعترف بها .





- تقديم أوراق دراسة تثبت أن الدراسات المتبعة في السابق ومدتها تؤهل لمتابعة الدراسة في مرحلة التعليم والمجال المطلوب .





- نتائج جيدة بمتوسط حده الأدنى 7 ( وفقا لنظام العلامات الرومانى ) أو صفة ” جيد ” .





- لايتجاوز عمره 35 سنة ( دراسة جامعية وماجستير ) و45 عاما ( دراسة الدكتوراه ) .





- تجدر الاشارة الى أن ملف الترشــيح سيتم تقديمــة على نسختين ( النسخة الأولى صورة من الاوراق المطلوبـــة وترجمتها الموثقة من كاتب العدل والنسخة الثانية صورة عادية من كل الأوراق التى تتضمنها النسخة الأولى ) علما بأن الترجمة الموثقة يجب أن تكون باللغة الرومانية أو الفرنسية أو الانجليزية .





- المستندات المطلوبة لمنح البكالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراه





- مرفق صورة من جميع الشروط المطلوبة والواردة من الجانب الرومانى.





- بيانات المنحة المقدمة من الجانب الرومانى





- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابا وعودة .





- راتب شهرى يقدم طبقا طبقا للقواعد المطبقة ويقوم الطرف المستقبل بإبلاغ الطرف المرسل من خلال القنوات الدبلوماسية في الأول من يناير من كل عام عن القيمة المالية التى تمنح للحاصلين على المنح .





- اعفاء من الرسوم الدراسية ومن رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقا للقوانين المطبقة .





- اقامة مجانية مناسبة في بيوت الطلبة طبقا للقواعد المعمول بها.





- دخول كافيتريات الطلبة والانتقالات الداخلية وفقا للقوانين المطبقة.





- أخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة للسلطات الرومانية قبل15/7/2020.





- يمكن لطلبـة المرحلـة الثانويـة الذين لم ينهوا السـنة النهائيـة من مرحلـة تعليمهم تقديم ملف الترشيـح الخاص بهم بدون الشهادة النهائية قبل 15/7/2020 مع ضرورة ادراج شهادة تثبت انهم في السنة النهائية من مرحلتهم التعليمية متضمنة نتيجة الصف الدراسى الأول لهذه السنة على أن يستكملوا ملف ترشيحهم عقب الانتهاء من الدراسة مباشرة .









ويتم ارسال ملفات المرشحين عبر البريد الالكترونى الخاص بسفاره جمهوريه مصر العربيه فى بوخارست وهو: