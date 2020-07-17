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فن

أخبار الفن.. رد فعل محمد رمضان بعد الحكم بحبسه في قضية الطيار.. رجاء الجداوي تعود لانستجرام.. وحقيقة وفاة أميتاب باتشان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 


أول رد فعل من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه في قضية الطيار أبو اليسر

في أول رد فعل على الحكم بحبسه في قضية الطيار أبو اليسر، احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد متابعيه على "إنستجرام" إلى 14 مليون شخص، ونشر الأسطورة مقطع فيديو، وهو على متن قارب "لانش" فى إحدى المدن الساحلية للاستمتاع بإجازة الصيف.


حقيقة وفاة أميتاب باتشان بـ فيروس كورونا

ترددت العديد من الأقاويل مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة حول وفاة النجم العالمي أميتاب باتشان، بعد أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


بعد معاناة والده من الاكتئاب.. تعليق مؤثر من ابن عبد الرحمن أبو زهرة

شارك عازف البيانو أحمد أبو زهرة - ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة والده مع الوسط الفني، ومعاناته من الإكتئاب.


ريم مصطفى: تعرضت للإصابة خلال تصوير "شديد الخطورة"

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن المصاعب التى واجهتها أثناء تصوير مسلسل شديد الخطورة.


كانت بتفرح بـ الكومنتس.. رجاء الجداوي تعود لـ إنستجرام

استخدمت روضة الهندي - حفيدة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على انستجرام، لتعود به إلى متابعيها وتتفاعل من خلاله بعد أيام من وفاتها.

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