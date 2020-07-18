ليبيا.. لقطات مسربة توثق تدريب مليشيات أردوغان لمرتزقة سوريين في طرابلس.. فيديو

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية لقطات مسربة توثق لحظات تدريب وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا والموالية للمليشيات التركية ورجب طيب أردوغان، لمرتزقة سوريين عددهم أكثر من ألف شخص.





وأظهر الفيديو المرتزقة وهو يتدربون مرتديين زي الشرطة في ساحة معسكر اليرموك الواقع في منطقة تعرف بالخلة في طريق الرابط بين قصر بن غشير والعاصمة طرابلس.





واستشهد التقرير المصور، الذي شمل اللقطات المسربة، بتغريدة على حساب الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، التي قالت إن المرتزقة السوريين تدربوا بإشراف تركي مباشر، مقابل ما يعادل 2000 دولار شهريًا.





وأظهر التقرير أحد المرتزقة السوريين وهو يحمل نقودًا، لافتًا إلى أن غرض إنشاء تلك الكتيبة هو تجهيزها لمعركة سرت والجفرة التي لوح بها قادة الوفاق.





وأكدت "المرصد" أن بعض هؤلاء يطالبون بمرتبات متأخرة عن 6 أشهر بواقع 2000 دولار للشهر أي بإجمالي 12 ألف دولار لكل منهم نظير الفترة التي شاركوا بها في القتال في طرابلس وترهونة ومدن الساحلي الغربي ولم يتم سداد مرتباتهم والتي يبلغ إجماليها حتى الآن مع تعويضات قتلاهم قرابة 200 مليون دولار مفصلة.





في السياق ذاته، قالت شبكة "سكاي نيوز"، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن هناك أكثر من 20 ألف مسلح ومرتزق إرهابي متواجدون الآن في مدينة مصراتة الليبية، يملكون مخزونًا ضخمًا من الأسلحة المتطورة.





وأوضح التقرير أن مدينة مصراتة تحولت لقاعدة لإدارة عمليات مليشيات رجب طيب أردوغان التركية، في المعركة المرتقبة على خط سرت-الجفرة الأحمر.



