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عمرو طلعت: بدء تعميم حزم الخدمات المتعلقة بالتموين والمركبات ووزارة العدل والمستثمرين

السبت 18/يوليه/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 155 خدمة مميكنة بالكامل لأهل محافظة بورسعيد، مضيفا أن منصة مصر القومية مرتبطة مع منصات الوزارة.

وأضاف وزير الاتصالات، في حواره لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أنه سنبدأ تعميم حزم الخدمات المتعلقة بالتموين والمركبات ووزارة العدل والمستثمرين، مؤكدا أن هذه الخدمات في غاية الأهمية في المرحلة الحالية.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نسعى لتوفير فرص عمل للشباب معه الشركات العالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم  التجريب.
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