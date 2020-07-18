عمرو طلعت: بدء تعميم حزم الخدمات المتعلقة بالتموين والمركبات ووزارة العدل والمستثمرين

وزير الاتصالات خلال حواره على القناة الأولى: 3 مبادرات لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل..وإطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد.. ورفع كفاءة شبكة الإنترنت مع بداية العام الدراسى الجديد