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رياضة

الإسماعيلي المخطئ..رئيس لجنة الحكام يبرئ نفسه من أزمة حكام ودية أسوان..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 03:23 ص
وجيه احمد
وجيه احمد
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ياسمين تيسير
كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن المخطئ في أزمة حكام مباراة الاسماعيلي وأسوان الودية والتي أقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي حيث لم يجري الحكام أي مسحات طبيه قبل المباراة.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه طالب الإسماعيلي بضرورة إجراء مسحة للحكام قبل المباراة للحفاظ على صحة اللاعبين مشددا ان الاسماعيلي هو من يجب ان يجري المسحة وفقا للإجراءات الطبية المتبعة.


وأكمل أنه رفض إسناد المباراة لـ طاقم حكام متقاعد حرصا منه على ضرورة إجراء مسحة طبية للحكام.

وتابع أن الاسماعيلي هو المخطئ وكان يجب ان يتكفل باجراء المسحة الطبيه للحكام كما فعل بيراميدز والمصري خلال مباراياتهم الودية مشددا ان الفريق صاحب الودية هو من عليه إجراء المسحة.

وأضاف أن لجنة الحكام لا علاقة لها بهذا الامر.
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